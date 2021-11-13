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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» предложила Холлану новый контракт, собираясь повысить ему зарплату в два раза слухи

13 Ноября 2021 • 21:09 Комментировать
Боруссия Д
...
Штуттгарт
1.37 5.55 7.50
20.11 17:30

Дортмундская «Боруссия» не покидает надежд сохранить нападающего Эрлинга Холанна у себя в клубе. Правда, попытки немцев можно назвать отчаянными.

По информации местного издания SportBild, «шмели» предложили футболисту контракт с обновленными условиями, о котором говорилось еще месяц назад. Так, «Боруссия» готова в два раза увеличить норвежцу зарплату – вместо восьми миллионов евро в год он сможет получать 15 миллионов.

Однако, в успех дортмундцев верится с трудом. Дело в том, что агент игрока Мино Райола требует не менее 30 миллионов, которые могут себе позволить лишь более богатые клубы Европы. Поэтому, Холанн с огромной долей вероятности покинет команду следующим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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