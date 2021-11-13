Назван фаворит на подписание Адейеми

Один из лидеров «Зальцбурга» Карим Адейеми является трансферной целью ряда европейских топ-клубов. По сведениям todofichages, фаворитом на футболиста считается дортмундская «Боруссия». «Шмели» видят в Адейеми замену Эрлингу Холанну, который с большой долей вероятности сменит команду по завершении сезона.

В дортмундском клубе готовы гарантировать Кариму место в стартовом составе, чего пока не могут сделать другие претенденты. Интерес к форварду также проявляют «Атлетико», каталонская «Барселона», «ПСЖ» и «Реал».

19-летний немец показывает отличную результативность в первой части сезона. В 13 матчах чемпионата Австрии он забил 11 голов (два – с пенальти).