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Чемпионат Германии. Бундеслига

Румменигге: «Надеюсь, Левандовски выиграет «Золотой мяч»

13 Ноября 2021 • 10:34 Комментировать (1)

Экс-футболист мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, чего ждет от церемонии вручения «Золотого мяча» в этом году.

«Кто победит? Надеюсь, награду отдадут Роберту Левандовски. Да, его национальная команда не так сильна, чтобы добиваться успеха на важных турнирах. Это точно не идет в плюс Роберту. Однако его голы могут перекрыть это», - цитирует Румменигге Sportbild.

Напомним, что церемония вручения престижной индивидуальной награды состоится в конце текущего месяца в городе Париж.

По мнению многих экспертов, Левандовски входит в число фаворитов на «Золотой мяч».

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Евро-Футбол.Ру,
Карл-Хайнц Румменигге Роберт Левандовски
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
13 Ноября 2021 в 12:19
Расслабься, папа Карло... Когда-то Марадона тебя сделал в финале ЧМ, так и Месси сейчас уделяет твоего замыкателя... Вопрос уже решен... Хе..
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