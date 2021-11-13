Румменигге: «Надеюсь, Левандовски выиграет «Золотой мяч»

Экс-футболист мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, чего ждет от церемонии вручения «Золотого мяча» в этом году.

«Кто победит? Надеюсь, награду отдадут Роберту Левандовски. Да, его национальная команда не так сильна, чтобы добиваться успеха на важных турнирах. Это точно не идет в плюс Роберту. Однако его голы могут перекрыть это», - цитирует Румменигге Sportbild.

Напомним, что церемония вручения престижной индивидуальной награды состоится в конце текущего месяца в городе Париж.

По мнению многих экспертов, Левандовски входит в число фаворитов на «Золотой мяч».