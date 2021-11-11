«Реал» нацелился на полузащитника сборной Германии

Хавбек Флориан Нойхаус, который играет в немецкой Бундеслиге за менхенгладбахскую «Боруссию», имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Об этом рапортует Todofichajes.

Источник отмечает, что интерес к полузащитнику проявляет мадридский «Реал». В свою очередь гладбахцы готовы расстаться с игроком, если за него предложат порядка 35 миллионов евро.

Ранее интерес к Нойхаусу проявлял «Ливерпуль».

В текущем сезоне чемпионата Германии Флориан провел девять поединков, отметившись голевой передачей. Трудовой договор полузащитника рассчитан до середины 2024 года.

На счету Нойхауса шесть матчей за сборную Германии.