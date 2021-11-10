​СМИ раскрыли клаузулу в контракте Собослаи и ещё ряда игроков «РБ Лейпцига»

В прессе появилась информация о суммах отступных выплат, которые прописаны в контракте ряда игроков «РБ Лейпцига». Так, например, полузащитника Доминика Собослаи можно приобрести за 60-70 миллионов евро, сообщает Sport Bild.

Тайлера Адамса, Лукаса Клостерманна, Кондара Лаймера, Амаду Хайдара и Брайана Броббея можно купить примерно за 60 миллионов евро. Что касается Анхелиньо, то клаузула по его трудовому соглашению с «быками» измеряется примерно 50 миллионами евро.

После одиннадцати туров чемпионата Германии «РБ Лейпциг» располагается на пятой позиции в турнирной таблице.