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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Агент Лунёва назвал клубы, которые предлагали игроку более высокую зарплату, чем «Байер»

10 Ноября 2021 • 10:36 Комментировать (1)

Агент голкипера «Байера» Андрея Лунёва Антон Смирнов не понимает, почему люди стремятся критиковать игрока на фоне его переезда в Европу, в том числе по поводу финансовой стороны вопроса. В своём телеграм-канале Смирнов высказался на этот счёт.

- Лунёв пошёл на меньшие деньги, чем в «Зените». О чём говорят эти люди? Откуда этот негатив? – вопрошает агент.

Смирнов рассказал о других вариантах продолжения карьеры, которые были у Лунёва.

- Если бы мы хотели заработать, мы бы приняли другие предложения. «Бешикташ», «Мидлсбро» и «Зенит» давали больше. Но мы оценивали уровень чемпионата и уровень клуба, - высказался агент.

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Евро-Футбол.Ру,
Байер Зенит Бешикташ Мидлсбро Андрей Лунёв Антон Смирнов
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
10 Ноября 2021 в 11:40
Агент дурак что-ли? Или пиарится? Никто про деньги не говорит. Говорили только зачем идти в Байер ведь Градецки ему шанса не даст. Лунь и близко не уровень Лукаша. А сидеть штаны протирать на скамейке дело такое себе.
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