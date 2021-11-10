​Агент Лунёва назвал клубы, которые предлагали игроку более высокую зарплату, чем «Байер»

Агент голкипера «Байера» Андрея Лунёва Антон Смирнов не понимает, почему люди стремятся критиковать игрока на фоне его переезда в Европу, в том числе по поводу финансовой стороны вопроса. В своём телеграм-канале Смирнов высказался на этот счёт.

- Лунёв пошёл на меньшие деньги, чем в «Зените». О чём говорят эти люди? Откуда этот негатив? – вопрошает агент.

Смирнов рассказал о других вариантах продолжения карьеры, которые были у Лунёва.

- Если бы мы хотели заработать, мы бы приняли другие предложения. «Бешикташ», «Мидлсбро» и «Зенит» давали больше. Но мы оценивали уровень чемпионата и уровень клуба, - высказался агент.