​Агент Лунёва отреагировал на слухи о возможном уходе игрока из «Байера»

Андрей Лунёв до сих пор не дебютировал за «Байер» после летнего перехода. Появились слухи, что голкипер может перебраться в «Истанбул Башакшехир». На эти слухи отреагировал агент игрока Антон Смирнов.

В своём телеграм-канале Смирнов оставил аудиозапись. Он сказал, что если появляются слухи об интересе к футболисту со стороны какого-либо клуба, это не означает, что игрок хочет уйти. При этом агент отметил, что в «Байере» не считают трансфер Лунёва провальным. По словам агента, о провальном трансфере можно говорить тогда, когда игрок провалил несколько игр, а Андрей ещё даже не дебютировал.

Смирнов сказал, что Андрей Лунёв и Лукаш Градецки являются вратарями одного уровня, но финн лучше играет ногами и лучше адаптирован к футболу «Байера». Агент понимает, почему Градецки сохраняет место в основе даже после ошибок.

- Градецки заслужил это доверие, - высказался Смирнов.

Агент отметил, что в «Байере» не говорили Андрею Лунёву, что он всегда будет вторым вратарём в команде.