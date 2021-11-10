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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Агент Лунёва отреагировал на слухи о возможном уходе игрока из «Байера»

10 Ноября 2021 • 10:29 Комментировать

Андрей Лунёв до сих пор не дебютировал за «Байер» после летнего перехода. Появились слухи, что голкипер может перебраться в «Истанбул Башакшехир». На эти слухи отреагировал агент игрока Антон Смирнов.

В своём телеграм-канале Смирнов оставил аудиозапись. Он сказал, что если появляются слухи об интересе к футболисту со стороны какого-либо клуба, это не означает, что игрок хочет уйти. При этом агент отметил, что в «Байере» не считают трансфер Лунёва провальным. По словам агента, о провальном трансфере можно говорить тогда, когда игрок провалил несколько игр, а Андрей ещё даже не дебютировал.

Смирнов сказал, что Андрей Лунёв и Лукаш Градецки являются вратарями одного уровня, но финн лучше играет ногами и лучше адаптирован к футболу «Байера». Агент понимает, почему Градецки сохраняет место в основе даже после ошибок.

- Градецки заслужил это доверие, - высказался Смирнов.

Агент отметил, что в «Байере» не говорили Андрею Лунёву, что он всегда будет вторым вратарём в команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Байер Андрей Лунёв Антон Смирнов
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