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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски высказался о «Золотом мяче»

10 Ноября 2021 • 08:26 Комментировать

Центрфорвард мюнхенской «Баварии» и национальной сборной Польши Роберт Левандовски поделился мнением о борьбе за «Золотой мяч».

«Пока не задумываюсь об этом. Возможно, когда останется мало времени до церемонии, тогда мои мысли будут о награде. «Золотой мяч» - престижная премия, но нельзя забывать обо все другом на ее фоне. У нас еще очень много дел до этого. Не думаю о призе, ведь это никак не поможет увеличить мои шансы на успех», - передает слова нападающего Temi.

По оценке многих экспертов, Левандовски является одним из главных претендентов на «Золотой мяч» в этом году.

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Евро-Футбол.Ру,
Роберт Левандовски
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