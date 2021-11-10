Левандовски высказался о «Золотом мяче»

Центрфорвард мюнхенской «Баварии» и национальной сборной Польши Роберт Левандовски поделился мнением о борьбе за «Золотой мяч».

«Пока не задумываюсь об этом. Возможно, когда останется мало времени до церемонии, тогда мои мысли будут о награде. «Золотой мяч» - престижная премия, но нельзя забывать обо все другом на ее фоне. У нас еще очень много дел до этого. Не думаю о призе, ведь это никак не поможет увеличить мои шансы на успех», - передает слова нападающего Temi.

По оценке многих экспертов, Левандовски является одним из главных претендентов на «Золотой мяч» в этом году.