Российский голкипер Андрей Лунёв в обозримом будущем может перебраться в Турцию. Интерес к футболисту проявляет «Истанбул Башакшехир». Главный тренер этого клуба Эмре Белёзоглу рассчитывает подписать Лунёва уже в зимнее трансферное окно.

В то же время сам Лунёв пока не планирует уходить из немецкого «Байера», желая доказать свою состоятельность. При этом в конце года вратарь поговорит с руководством клуба о своём будущем. Обо всём это сообщает популярный канал «Мутко против» в «Телеграме».

Андрей Лунёв перебрался в «Байер» летом на правах свободного агента. Россиянин до сих пор не дебютировал за леверкузенский клуб, просиживая в запасе.