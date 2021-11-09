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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Лунёв может оказаться в турецком клубе слухи

09 Ноября 2021 • 10:53 Комментировать

Российский голкипер Андрей Лунёв в обозримом будущем может перебраться в Турцию. Интерес к футболисту проявляет «Истанбул Башакшехир». Главный тренер этого клуба Эмре Белёзоглу рассчитывает подписать Лунёва уже в зимнее трансферное окно.

В то же время сам Лунёв пока не планирует уходить из немецкого «Байера», желая доказать свою состоятельность. При этом в конце года вратарь поговорит с руководством клуба о своём будущем. Обо всём это сообщает популярный канал «Мутко против» в «Телеграме».

Андрей Лунёв перебрался в «Байер» летом на правах свободного агента. Россиянин до сих пор не дебютировал за леверкузенский клуб, просиживая в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Байер Андрей Лунёв Истанбул Башакшехир трансферы футбола - зима 2022
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