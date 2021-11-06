Только «Бавария» забила в 2021 году больше, чем «Аталанта»

В 12-м туре чемпионата Италии «Кальяри» на своем поле принимают «Аталанту» - по состоянию на 55-ю минуту поединка клуб из Бергамо минимально ведет в счете, отличившись в воротах соперника двумя мячами.

Таким образом, подопечные Джан Пьеро Гасперини забили в 2021 году уже свой 83-й и 84-й гол. Опережает итальянскую команду по этому показателю лишь «Бавария», которая огорчала оппонентов целых 100 раз в течение календарного года, информирует статистический портал Opta.

Вторую строчку с «Аталантой» разделяет «Манчестер Сити», но коллектив, за который выступает Алексей Миранчук, может еще улучшить этот результат. Проследить, удастся ли им это сделать во второй половине встречи с «Кальяри», можно на сайте Liveresult.ru, где проходит текстовая онлайн-трансляция противостояния.