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Чемпионат Германии. Бундеслига

В Бундеслиге вратарь не реализовал пенальти при счёте 1:0

06 Ноября 2021 • 20:39 Комментировать
Бохум
2:0
Хоффенхайм
окончен

Ничем не примечательный на первый взгляд поединок между «Бохумом» и «Хоффенхаймом» в 11-м туре Бундеслиги стал одним из самых обсуждаемых на данный момент в Германии. Дело в том, что матч запомнился болельщиками событием, которое можно редко встретить на высшем уровне.

На 75-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Хоффенхайма». «Бохум» к тому времени вел лишь со счетом 1:0, но к 11-метровой отметке неожиданно подошел вратарь команды Мануэль Риманн.

33-летний вратарь не смог совладать с эмоциями и не попал должным образом по мячу, отправив круглого выше ворот. К счастью для опытного голкипера, «Бохум» сумел довести встречу до победу, удвоив свое преимущество уже в компенсированное время.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бохум Хоффенхайм Бундеслига Мануэль Риманн
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