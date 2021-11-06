В Бундеслиге вратарь не реализовал пенальти при счёте 1:0

Ничем не примечательный на первый взгляд поединок между «Бохумом» и «Хоффенхаймом» в 11-м туре Бундеслиги стал одним из самых обсуждаемых на данный момент в Германии. Дело в том, что матч запомнился болельщиками событием, которое можно редко встретить на высшем уровне.

На 75-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Хоффенхайма». «Бохум» к тому времени вел лишь со счетом 1:0, но к 11-метровой отметке неожиданно подошел вратарь команды Мануэль Риманн.

33-летний вратарь не смог совладать с эмоциями и не попал должным образом по мячу, отправив круглого выше ворот. К счастью для опытного голкипера, «Бохум» сумел довести встречу до победу, удвоив свое преимущество уже в компенсированное время.