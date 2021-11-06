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Чемпионат Германии. Бундеслига

Ривалдо назвал фаворита на «Золотой мяч»

06 Ноября 2021 • 10:49 Комментировать (3)

Экс-нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо назвал своего фаворита на «Золотой мяч» в этом году.

«Мой фаворит – Левандовски. Роберт – великолепный нападающий, который очень много забивает. Этот футболист играет огромную роль для мюнхенской «Баварии», - приводит слова бразильца таблоид The Mirror.

Напомним, что в прошлом году польский бомбардир считался главным претендентом на «Золотой мяч», однако вручение награды отменили из-за коронавирусной инфекции.

В этом сезоне Роберт уже наколотил восемь голов в Лиге чемпионов, а также отметился 12 забитыми мячами в Бундеслиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Ривалдо Роберт Левандовски
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Марченко Макс
06 Ноября 2021 в 11:57
Ривалдо называет вещи своими именами ,Левандовский на данный момент единственный кто достоин ЗМ .
JUMPER
06 Ноября 2021 в 11:36
ай...вот чилавек с риальным паниманием праисхадящева на фуцбольных лужайках эвропы...)))
Kar Karych
06 Ноября 2021 в 11:01
Ривалдо шарит в футболе.
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