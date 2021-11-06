Ривалдо назвал фаворита на «Золотой мяч»

Экс-нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо назвал своего фаворита на «Золотой мяч» в этом году.

«Мой фаворит – Левандовски. Роберт – великолепный нападающий, который очень много забивает. Этот футболист играет огромную роль для мюнхенской «Баварии», - приводит слова бразильца таблоид The Mirror.

Напомним, что в прошлом году польский бомбардир считался главным претендентом на «Золотой мяч», однако вручение награды отменили из-за коронавирусной инфекции.

В этом сезоне Роберт уже наколотил восемь голов в Лиге чемпионов, а также отметился 12 забитыми мячами в Бундеслиге.