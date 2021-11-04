Холанн выбыл до конца года из-за травмы

Дортмундская «Боруссия» надолго лишилась своего ведущего бомбардира Эрлинга Холанна, получившего повреждение. О сроках возвращения нападающего высказался его отец Альф-Инге Холанн.

«Эрлинг вынужден пропустить некоторое время. Будет хорошо, если он успеет восстановиться до Рождества, хотя вероятность очень мала», - передает слова отца футболиста портал Goal.com.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии 21-летний скандинавский голеадор провел шесть поединков, записав на свой счет девять забитых мячей и три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что агент Мино Райола нашел Холанну новый клуб.