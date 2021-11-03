Коман: «Левандовски заслужил «Золотой мяч» за два сезона»

Атакующий полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман считает, что его одноклубник Роберт Левандовски заслужил «Золотой мяч».

«Роберт должен получить эту награду за свой вклад в прошлом и нынешнем сезоне. Он заслужил «Золотой мяч», - сказал француз.

Также Коман высказался об игровом стиле своей команды.

«Бавария» - атакующий коллектив, который высоко прессингует соперников. Мы хотим как можно чаще радовать своих поклонников», - передает слова вингера beIN Sports.

В прошлом сезоне Левандовски наколотил 41 гол в 29 матчах Бундеслиги. В текущем розыгрыше чемпионата Германии на счету поляка 12 забитых мячей в десяти играх.