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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Директор «Боруссии» прокомментировал слухи об уходе Беллингхема

03 Ноября 2021 • 13:18 Комментировать

Михаэль Цорк, занимающий должность спортивного директора «Боруссии», прокомментировал слухи о возможном скором уходе из клуба Джуда Беллингхема.

«Когда мы подписали контракт с Джудом в прошлом году, интерес к нему проявляли многие европейские клубы. Он сознательно выбрал «Боруссию» и ту концепцию, которую мы ему представили. Процесс его развития в Дортмунде ещё далёк от завершения», - рассказал Цорк Sport Bild.

В сезоне 2021/2022 Джуд Беллингхем провёл за «Боруссию» 16 матчей в различных соревнованиях. В них полузащитник отметился тремя голами и шестью результативными передачами на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Михаэль Цорк Джуд Беллингхем
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