​Директор «Боруссии» прокомментировал слухи об уходе Беллингхема

Михаэль Цорк, занимающий должность спортивного директора «Боруссии», прокомментировал слухи о возможном скором уходе из клуба Джуда Беллингхема.

«Когда мы подписали контракт с Джудом в прошлом году, интерес к нему проявляли многие европейские клубы. Он сознательно выбрал «Боруссию» и ту концепцию, которую мы ему представили. Процесс его развития в Дортмунде ещё далёк от завершения», - рассказал Цорк Sport Bild.

В сезоне 2021/2022 Джуд Беллингхем провёл за «Боруссию» 16 матчей в различных соревнованиях. В них полузащитник отметился тремя голами и шестью результативными передачами на партнёров.