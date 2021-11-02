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Чемпионат Германии. Бундеслига

Райола выбрал новый клуб для Холанна

02 Ноября 2021 • 12:24 Комментировать (1)

Норвежский центрфорвард Эрлинг Холанн является трансферной целью многих европейских топ-клубов. Ожидается, что в следующем году за 21-летнего скандинава развернется настоящая битва на трансферном рынке.

Как сообщает портал Goal.com, большую роль в будущем игрока сыграет его агент Мино Райола. Представитель бомбардира желает, чтобы его клиент продолжил карьеру в испанском чемпионате. Райола намерен устроить трансфер Эрлинга в каталонскую «Барселону», в которой, по мнению агента, норвежец станет главной звездой. Также в плюс этому переходу могут сыграть хорошие отношения Мино с президентом «сине-гранатовых» Жоаном Лапортой.

По оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость Холанна составляет 150 миллионов евро. Его контракт с дортмундской «Боруссией» рассчитан до середины 2024 года.

В какой клуб стоит перейти Холанну?
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Мино Райола Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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Nashterator
02 Ноября 2021 в 13:37
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