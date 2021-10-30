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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» нашла нового форварда в Лиге 1

30 Октября 2021 • 15:19 Комментировать

Форвард Рандаль Коло Муани, правами на которого владеет «Нант», имеет вариант продолжения карьеры в немецкой Бундеслиге. Как информирует Footmercato, в подписании 22-летнего французского игрока заинтересована мюнхенская «Бавария». Чемпион Германии готов повести переговоры с игроком в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции нападающий принял участие в десяти поединках, записав на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи.

Трансферная стоимость Муани оценивается в десять миллионов евро, а срок его контракта с «Нантом» истекает летом 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Рандаль Коло Муани
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