«Бавария» нашла нового форварда в Лиге 1

Форвард Рандаль Коло Муани, правами на которого владеет «Нант», имеет вариант продолжения карьеры в немецкой Бундеслиге. Как информирует Footmercato, в подписании 22-летнего французского игрока заинтересована мюнхенская «Бавария». Чемпион Германии готов повести переговоры с игроком в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции нападающий принял участие в десяти поединках, записав на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи.

Трансферная стоимость Муани оценивается в десять миллионов евро, а срок его контракта с «Нантом» истекает летом 2022 года.