Экс-игрок «Зенита» может перейти в «Ювентус»

Бельгийский хавбек Аксель Витсель, выступающий в немецком чемпионате за дортмундскую «Боруссию», может продолжить карьеру в итальянской Серии А, где интерес к нему проявляет туринский «Ювентус».

Как сообщил в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира, «старой синьоре» предложили бесплатно подписать полузащитника по окончании сезона-2021/2022. Контракт Акселя со «шмелями» истекает в конце июня следующего года. Трансферная стоимость игрока оценивается в девять миллионов евро.

В России Витсель запомнился по выступлениям за «Зенит». В сине-бело-голубой футболке он выступал с 2012 по 2016 год.