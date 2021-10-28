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Чемпионат Германии. Бундеслига

Экс-игрок «Зенита» может перейти в «Ювентус»

28 Октября 2021 • 13:56 Комментировать

Бельгийский хавбек Аксель Витсель, выступающий в немецком чемпионате за дортмундскую «Боруссию», может продолжить карьеру в итальянской Серии А, где интерес к нему проявляет туринский «Ювентус».

Как сообщил в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира, «старой синьоре» предложили бесплатно подписать полузащитника по окончании сезона-2021/2022. Контракт Акселя со «шмелями» истекает в конце июня следующего года. Трансферная стоимость игрока оценивается в девять миллионов евро.

В России Витсель запомнился по выступлениям за «Зенит». В сине-бело-голубой футболке он выступал с 2012 по 2016 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аксель Витсель
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