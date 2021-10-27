«Боруссия» оценила Беллингхема в 120 млн евро

В дортмундской «Боруссии» отреагировал на интерес к полузащитнику команды Джуду Беллингхему со стороны европейских топ-клубов. Как информирует твиттер-аккаунт Anfield Watch, «шмели» повесили внушительный ценник на талантливого вингера. Немецкий гранд отпустит 18-летнего игрока в том случае, если за него предложат 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к Беллингхему со стороны «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».

В текущем розыгрыше Бундеслиги Джуд забил два гола и сделал две результативные передачи в девяти встречах. Его контракт с дортмундцами истекает летом 2025 года.