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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» оценила Беллингхема в 120 млн евро

27 Октября 2021 • 12:51 Комментировать

В дортмундской «Боруссии» отреагировал на интерес к полузащитнику команды Джуду Беллингхему со стороны европейских топ-клубов. Как информирует твиттер-аккаунт Anfield Watch, «шмели» повесили внушительный ценник на талантливого вингера. Немецкий гранд отпустит 18-летнего игрока в том случае, если за него предложат 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к Беллингхему со стороны «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».

В текущем розыгрыше Бундеслиги Джуд забил два гола и сделал две результативные передачи в девяти встречах. Его контракт с дортмундцами истекает летом 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Джуд Беллингхем
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