Защитник «Баварии» Эрнандес избежал тюремного заключения

Мадридский суд рассмотрел апелляцию защитника национальной сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Люки Эрнандеса. Как информируют журналисты Mundo Deportivo, футболисту удалось избежать тюрьмы.

Напомним, что игрока судили за домашнее насилие в отношении его нынешней супруги. Эрнандесу было запрещено приближаться к девушке, однако, несмотря на решение суда, пара провела совместный отпуск. Это нарушение повлекло за собой судебное разбирательство.

Суд назначил Эрнандесу испытательный срок на ближайшие четыре года, а также наказал француза штрафом в размере 96 тысяч евро.