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Чемпионат Германии. Бундеслига

Защитник «Баварии» Эрнандес избежал тюремного заключения

27 Октября 2021 • 11:47 Комментировать

Мадридский суд рассмотрел апелляцию защитника национальной сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Люки Эрнандеса. Как информируют журналисты Mundo Deportivo, футболисту удалось избежать тюрьмы.

Напомним, что игрока судили за домашнее насилие в отношении его нынешней супруги. Эрнандесу было запрещено приближаться к девушке, однако, несмотря на решение суда, пара провела совместный отпуск. Это нарушение повлекло за собой судебное разбирательство.

Суд назначил Эрнандесу испытательный срок на ближайшие четыре года, а также наказал француза штрафом в размере 96 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Люка Эрнандес
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