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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн отреагировал на возможное попадание Эрнандеса в тюрьму

27 Октября 2021 • 08:50 Комментировать

Рулевой мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о проблемах Люки Эрнандеса с законом.

«Это достаточно личный вопрос. Я не знаю всех подробностей. Насколько мне известно, мы сможем рассчитывать на этого игрока в матчах. Не думаю, что это будет кого-то не устраивать. В этом сезоне Люка показывал хороший футбол», - передает слова специалиста Sportbild.

Напомним, что недавно испанский суд вынес приговор Эрнадесу. Несколько лет назад футболист избил свою девушку, которая в итоге стала его женой. Игроку было запрещено приближаться к пострадавшей, но он нарушил запрет. По этой причине Люку наказали шестью месяцами тюрьмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Юлиан Нагельсманн Люка Эрнандес
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