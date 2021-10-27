Толиссо не видит будущего в «Баварии»

Стала известна судьба французского полузащитника Корентина Толиссо. По сообщениям инсайдера Николо Скиры в твиттер-аккаунте, хавбек принял решение об уходе из мюнхенской «Баварии».

Стороны решили не продлевать трудовое соглашение, истекающее летом следующего года. Агент уже начал подыскивать Толиссо новую команду. Среди претендентов на футболиста назывался «ПСЖ».

Корентин пополнил ряды немецкого гранда летом 2017 года. По оценке портала Transfermarkt, стоимость француза составляет 15 миллионов евро.

В текущем розыгрыше чемпионата Германии он провел две встречи, не отметившись результативными действиями.