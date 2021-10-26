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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Вольфсбург» назвал имя нового главного тренера

26 Октября 2021 • 19:10 Комментировать
Байер Л
...
Вольфсбург
1.95 3.60 3.80
30.10 16:30

«Вольфсбург» объявил о подписании контракта с новым главным тренером. Им стал Флориан Кофельдт, который будет работать с «волками» до 2023 года.

«Вольфсбург» резво стартовал в Бундеслиге, но не набирал очки на протяжении четырех матчей кряду, что привело к увольнению Марка ван Боммеля с должности наставника. Команда имеет в активе 13 очков и идет на девятом месте в чемпионате Германии. В Лиге чемпионов у «Вольфсбурга» два балла после первого круга и последнее место в квартете.

Напомним, что Кофельдт долго работал с «Вердером», но полгода назад был уволен, а его команда вылетела в низший дивизион.

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Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург Флориан Кофельдт
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