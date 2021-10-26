Полузащитник «Баварии» может перейти в «ПСЖ»

Французский хавбек Корентин Толиссо может вернуться на родину, об этом сообщается на страницах Calciomercato. Новым местом работы 27-летнего исполнителя, скорее всего, станет «ПСЖ».

Мюнхенская «Бавария», которая владеет правами на полузащитника, может расстаться с футболистом в зимнее трансферное окно, чтобы не потерять его бесплатно следующим летом. Контракт Толиссо с немецким грандом истекает по завершении сезона-2021/2022.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Корентина в 15 миллионов евро.

В этом сезоне Бундеслиги француз провел два поединка, не отметившись голевыми действиями.