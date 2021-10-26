Тедеско может возглавить клуб из Лиги чемпионов

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско фигурирует в шорт-листе потенциальных кандидатов на роль коуча «Вольфсбурга».

В воскресенье, 24 октября, стало известно об отстранении Марка ван Боммеля от должности рулевого «волков». Голландский специалист был уволен из-за слабых результатов команды в текущем сезоне. При этом тренер заявил, что для него такое решение клубного руководства стало неожиданностью.

По информации Bild, у боссов «Вольфсбурга» уже есть список кандидатов, которые могли бы возглавить клуб. В их число, помимо Доменико Тедеско, вошли также Флориан Кохфельдт и Эдин Терзич.

После четырёх поражений кряду «Вольфсбург» занимает в таблице Бундеслиги девятое место.