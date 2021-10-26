Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 418 Комментарии
Чемпионат Германии. Бундеслига

Тедеско может возглавить клуб из Лиги чемпионов

26 Октября 2021 • 00:18 Комментировать
Байер Л
...
Вольфсбург
1.95 3.60 3.80
30.10 16:30

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско фигурирует в шорт-листе потенциальных кандидатов на роль коуча «Вольфсбурга».

В воскресенье, 24 октября, стало известно об отстранении Марка ван Боммеля от должности рулевого «волков». Голландский специалист был уволен из-за слабых результатов команды в текущем сезоне. При этом тренер заявил, что для него такое решение клубного руководства стало неожиданностью.

По информации Bild, у боссов «Вольфсбурга» уже есть список кандидатов, которые могли бы возглавить клуб. В их число, помимо Доменико Тедеско, вошли также Флориан Кохфельдт и Эдин Терзич.

После четырёх поражений кряду «Вольфсбург» занимает в таблице Бундеслиги девятое место.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург Доменико Тедеско Флориан Кохфельдт Эдин Терзич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Октября
00:18 · Германия. Бундеслига
Тедеско может возглавить клуб из Лиги чемпионов
25 Октября
18:02 · Германия. Бундеслига
Травма Холанна оказалась серьёзной – форвард рискует пропустить остаток года
24 Октября
22:27 · Германия. Бундеслига
«Бохум» был сильнее «Айнтрахта» 1
20:27 · Германия. Бундеслига
«Унион» в большинстве упустил победу над «Штуттгартом»
19:38 · Германия. Бундеслига
«Я удивлён»: Ван Боммель прокомментировал своё увольнение из «Вольфсбурга»
18:52 · Германия. Бундеслига
Ван Боммель уволен с должности главного тренера «Вольфсбурга» официально
18:29 · Германия. Бундеслига
«Кёльн» отыграл два мяча у «Байера»
16:12 · Англия. Премьер-лига
Лидер «РБ Лейпцига» может усилить «Арсенал» слухи
15:19 · Германия. Бундеслига
Румменигге назвал причину доминирования «Баварии» в Германии
14:09 · Германия. Бундеслига
Румменигге считает Киммиха примером для подражания: Йозуа не привился от коронавируса, но жертвует деньги на разработку вакцины
10:15 · Германия. Бундеслига
«Я попал в ловушку»: Тухель объяснился за слова о Холанне
10:11 · Германия. Бундеслига
Мюллер поддержал Киммиха, отказавшегося прививаться от коронавируса 1
23 Октября
21:46 · Германия. Бундеслига
«Герта» одолела «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, забив один мяч 1
19:32 · Германия. Бундеслига
​Киммих объяснил, почему не прививается от COVID-19, хотя жертвует на вакцину
18:32 · Германия. Бундеслига
«Бавария» разгромила очередного соперника, «Боруссия» и «РБ Лейпциг» также победили
Все новости
Рекомендуем