«Я удивлён»: Ван Боммель прокомментировал своё увольнение из «Вольфсбурга»

В воскресенье, 24 октября, «Вольфсбург» у себя в социальных сетях объявил об увольнении Марка ван Боммеля с должности главного тренера. Как оказалось, голландский специалист не ожидал такого развития событий.

По его словам, он надеялся, что сможет еще некоторое время поработать с командой, дабы вернуть подопечных на победный путь. «Если честно, я удивлен таким решением. Слегка разочарован, что не получил шанс исправить ситуацию», - приводит слова ван Боммеля немецкое издание Bild.

Правда, экс-наставник пожелал «Вольфсбургу» достичь всех поставленных целей в сезоне. Пока неизвестно, была ли прописана в соглашении ван Боммеля возможная неустойка.