Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 187 Комментарии
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Я удивлён»: Ван Боммель прокомментировал своё увольнение из «Вольфсбурга»

24 Октября 2021 • 19:38 Комментировать
Байер Л
...
Вольфсбург
30.10 16:30

В воскресенье, 24 октября, «Вольфсбург» у себя в социальных сетях объявил об увольнении Марка ван Боммеля с должности главного тренера. Как оказалось, голландский специалист не ожидал такого развития событий.

По его словам, он надеялся, что сможет еще некоторое время поработать с командой, дабы вернуть подопечных на победный путь. «Если честно, я удивлен таким решением. Слегка разочарован, что не получил шанс исправить ситуацию», - приводит слова ван Боммеля немецкое издание Bild.

Правда, экс-наставник пожелал «Вольфсбургу» достичь всех поставленных целей в сезоне. Пока неизвестно, была ли прописана в соглашении ван Боммеля возможная неустойка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург Марк Ван Боммель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Кёльн 2:2 Байер Л
Идет 55 минута Штуттгарт 0:1 Унион Берлин 2.37 3.55 2.95
24.10  20:30 Бохум ... Айнтрахт Фр 3.5 3.75 2.05
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Октября
19:38 · Германия. Бундеслига
«Я удивлён»: Ван Боммель прокомментировал своё увольнение из «Вольфсбурга»
18:52 · Германия. Бундеслига
Ван Боммель уволен с должности главного тренера «Вольфсбурга» официально
18:29 · Германия. Бундеслига
«Кёльн» отыграл два мяча у «Байера»
16:12 · Англия. Премьер-лига
Лидер «РБ Лейпцига» может усилить «Арсенал» слухи
15:19 · Германия. Бундеслига
Румменигге назвал причину доминирования «Баварии» в Германии
14:09 · Германия. Бундеслига
Румменигге считает Киммиха примером для подражания: Йозуа не привился от коронавируса, но жертвует деньги на разработку вакцины
10:15 · Германия. Бундеслига
«Я попал в ловушку»: Тухель объяснился за слова о Холанне
10:11 · Германия. Бундеслига
Мюллер поддержал Киммиха, отказавшегося прививаться от коронавируса 1
23 Октября
21:46 · Германия. Бундеслига
«Герта» одолела «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, забив один мяч 1
19:32 · Германия. Бундеслига
​Киммих объяснил, почему не прививается от COVID-19, хотя жертвует на вакцину
18:32 · Германия. Бундеслига
«Бавария» разгромила очередного соперника, «Боруссия» и «РБ Лейпциг» также победили
16:10 · Германия. Бундеслига
«Бавария» - «Хоффенхайм» - 4:0 (завершён)
16:10 · Германия. Бундеслига
«Арминия» - «Боруссия» Дортмунд - 1:3 (завершён)
14:17 · Германия. Бундеслига
Переход Ольмо в «Барселону» находится под угрозой срыва – у клуба нет денег слухи
12:28 · Германия. Бундеслига
«Реал» намерен усилиться защитником «РБ Лейпцига»
Все новости
Рекомендуем