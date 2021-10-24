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Чемпионат Германии. Бундеслига

Ван Боммель уволен с должности главного тренера «Вольфсбурга» официально

24 Октября 2021 • 18:52 Комментировать
Байер Л
...
Вольфсбург
30.10 16:30

Вчера «Вольфсбург» в домашних стенах уступил «Фрайбургу» в рамках Бундеслиги, что стало последней каплей терпения руководства клуба.

Боссы немецкой команды решили, что коллективу необходима смена обстановки. Как итог, сегодня было объявлено об увольнении главного тренера Марка ван Боммеля. При голландском специалисте «Вольфсбург» располагается лишь в середине турнирной таблицы внутреннего первенства, а также неудачно выступает в группе Лиги чемпионов.

Отметим, что ван Боммель не продержался на своем посту и пяти месяцев – он пришел в клуб в июле этого года. Пока неизвестно, кто может стать его преемником, но совет директоров намерен огласить свое решение в ближайшие дни.

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Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург Марк Ван Боммель
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