«Я попал в ловушку»: Тухель объяснился за слова о Холанне

На днях рулевой «Челси» Томас Тухель чуть ли не прямым текстом сказал, что клубу нужен Эрлинг Холанн, за которым сейчас гоняются практически все топовые клубы. Немецкий специалист объяснился за свои слова.

«Я попал в ловушку. В Германии мне вручили награду от газеты и спросили о футболисте. Обычно я не обсуждаю игроков других команд. Я должен был лучше понимать, в каком контексте воспримут мои слова», - приводит слова Тухеля Goal.com.

Эрлинг Холанн выступает за дортмундскую «Боруссию» с начала 2020 года. За дортмундцев норвежский форвард провёл 69 матчей. В них он забил 70 голов и отдал 19 голевых передач на партнёров.