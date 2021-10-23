​Киммих объяснил, почему не прививается от COVID-19, хотя жертвует на вакцину

Йозуа Киммих является одним из тех футболистов, которые выделяют деньги на кампанию по вакцинации населения. При этом хавбек «Баварии» сам ещё не делал прививку от COVID-19. Немец объяснил свою позицию в этом вопросе.

- Почему я не прививаюсь? Я не уверен из-за отсутствия долгосрочных исследований, - рассказал Киммих Sky Germany.

Йозуа Киммих отметил, что он осознаёт свою ответственность, поэтому соблюдает все гигиенические правила и регулярно проходит тестирование. Полузащитник отметил, что каждый человек волен сам принимать решение по поводу вакцинации.