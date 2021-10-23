«Реал» намерен усилиться защитником «РБ Лейпцига»

Защитник Норди Мукиеле может покинуть «РБ Лейпциг» и продолжить карьеру в испанской Ла Лиге. 23-летний французский футболист попал в сферу интересов мадридского «Реала», утверждает Fichajes.

Игрок не хочет продлевать трудовое соглашение с немецким клубом, а потому может быть продан по завершении сезона. Этой ситуацией намерен воспользоваться «королевский» клуб, который собирается усилить фланг обороны.

Трансферная стоимость Мукиеле составляет 25 миллионов евро. Срок действия трудового соглашения Норди с «быками» истекает летом 2023 года.

В этом сезоне Бундеслиги защитник сыграл семь матчей и забил один гол.