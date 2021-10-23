«Бавария» нашла замену Левандовски в Серии А

Нигерийский форвард Виктор Осимхен, правами на которого владеет «Наполи», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Германии. Заинтересованность в услугах 22-летнего центрального нападающего проявляет мюнхенская «Бавария», об этом рапортует журналист Паоло Барджиджиа.

Руководство чемпиона Бундеслиги рассматривает Осимхена в качестве альтернативы поляку Роберту Левандовски, который планирует сменить команду по окончании сезона. Форвард намерен перейти в мадридский «Реал».

Срок трудового договора Осимхена с «Наполи» рассчитан до лета 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.