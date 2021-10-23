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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» нашла замену Левандовски в Серии А

23 Октября 2021 • 11:11 Комментировать (1)

Нигерийский форвард Виктор Осимхен, правами на которого владеет «Наполи», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Германии. Заинтересованность в услугах 22-летнего центрального нападающего проявляет мюнхенская «Бавария», об этом рапортует журналист Паоло Барджиджиа.

Руководство чемпиона Бундеслиги рассматривает Осимхена в качестве альтернативы поляку Роберту Левандовски, который планирует сменить команду по окончании сезона. Форвард намерен перейти в мадридский «Реал».

Срок трудового договора Осимхена с «Наполи» рассчитан до лета 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски Виктор Осимхен
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Марченко Максим
23 Октября 2021 в 11:25
Ни чё сее,и сколько же они заплатят за Осимхена ? Если его за 70 лямов брали ,то как минимум 100 надо платить ,а то и больше ,пойдёт ли Бавария на это ,вопрос...
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