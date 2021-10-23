Холанн прокомментировал свою травму

Лидер нападения дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн угодил в лазарет. Из-за повреждения норвежский бомбардир будет вынужден пропустить около трех недель.

В своем инстаграм-аккаунте 21-летний скандинавский футболист опубликовал следующий пост: «Нужно сконцентрироваться на восстановлении. Вернусь еще сильнее».

В нынешнем сезоне Эрлинг принял участие в десяти поединках, записав на свой счет 13 забитых мячей и четыре результативные передачи.

Холанн защищает цвета дортмундского коллектива с 2020 года. Действующее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2024 года.