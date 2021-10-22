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Чемпионат Германии. Бундеслига

Требование Холанна: форвард хочет зарабатывать 36 миллионов евро в год

22 Октября 2021 • 09:44 Комментировать (5)

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн определился с заработной платой, которую хочет получать в своем следующем клубе. По сообщениям журналистов ESPN, 21-летний скандинавский голеадор намерен зарабатывать порядка 36 миллионов евро в год.

Стоит отметить, что Эрлинг находится в сфере интересов ряда европейских грандов. Оформить трансфер норвежца хотят мадридский «Реал», лондонский «Челси», «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Скорее всего, Холанн сменит клубную прописку по окончании сезона-2021/2022.

В текущем розыгрыше чемпионата Германии нападающий забил девять голов и отдал три ассиста в шести встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Эрлинг Холанн
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Nashterator
22 Октября 2021 в 10:48
Мое мнение, такой ЗП точно пока не достоин.
Ну пусть идет в ПСЖ.
ARTUR
22 Октября 2021 в 11:27
Или Ньюкасл
Id152079006
22 Октября 2021 в 10:31
А рожа у пацанчика не треснет???
Марченко Максим
22 Октября 2021 в 10:21
Ну если он будет играть как с Аяксом ,то его ценник стремительно будет падать.) Это типичный таранный форвард ,ноль пластичности ,ноль виртуоза ,единственным чем он пользуется это своей мощью. Интересно посмотреть ,что за самоубийца будет ему платить такие деньги. )
ARTUR
22 Октября 2021 в 11:27
Такого амплуа игроков море,типичный бей беги ,лось одним словом , уверен что просядет в любом чемпионате и платить за ЛЮБОГО игрока такие бабки это самоубийство, и на игру его смотреть глаза болят от примитива. Ньюкасл.
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