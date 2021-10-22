Требование Холанна: форвард хочет зарабатывать 36 миллионов евро в год

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн определился с заработной платой, которую хочет получать в своем следующем клубе. По сообщениям журналистов ESPN, 21-летний скандинавский голеадор намерен зарабатывать порядка 36 миллионов евро в год.

Стоит отметить, что Эрлинг находится в сфере интересов ряда европейских грандов. Оформить трансфер норвежца хотят мадридский «Реал», лондонский «Челси», «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Скорее всего, Холанн сменит клубную прописку по окончании сезона-2021/2022.

В текущем розыгрыше чемпионата Германии нападающий забил девять голов и отдал три ассиста в шести встречах.