«Бавария» сообщила, что Нагельсманн заразился коронавирусом

Мюнхенская «Бавария» посредством своего официального сайта отрапортовал о том, что наставник команды Юлиан Нагельсманн заразился коронавирусной инфекцией.

Пресс-служба немецкого гранда сообщает, что 34-летний тренер сдал положительный тест на Covid-19. Нагельсманн вернется из Португалии, где прошел матч Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики», на отдельном самолете. По прибытии в Мюнхен Юлиан отправится на самоизоляцию.

Вчерашний матч между «Бенфикой» и «Баварией» завершился разгромной победой мюнхенцев со счетом 4:0.

По итогам трех туров немецкий клуб с девятью очками лидирует в группе Е.