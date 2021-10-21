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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» сообщила, что Нагельсманн заразился коронавирусом

21 Октября 2021 • 12:20 Комментировать
Бенфика
0:4
Бавария
окончен

Мюнхенская «Бавария» посредством своего официального сайта отрапортовал о том, что наставник команды Юлиан Нагельсманн заразился коронавирусной инфекцией.

Пресс-служба немецкого гранда сообщает, что 34-летний тренер сдал положительный тест на Covid-19. Нагельсманн вернется из Португалии, где прошел матч Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики», на отдельном самолете. По прибытии в Мюнхен Юлиан отправится на самоизоляцию.

Вчерашний матч между «Бенфикой» и «Баварией» завершился разгромной победой мюнхенцев со счетом 4:0.

По итогам трех туров немецкий клуб с девятью очками лидирует в группе Е.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн
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