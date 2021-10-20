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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мбаппе рассказал, кто должен выиграть «Золотой мяч»

20 Октября 2021 • 12:30 Комментировать (2)

Форвард французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе пообщался с журналистами о претендентах на «Золотой мяч». Он назвал игрока, которого считает фаворитом на награду в этом году.

«Я поборюсь за приз в следующем году. В 2021-м «Золотой мяч» должен достаться Роберту Левандовски. Он показывает феноменальную игру и устанавливает рекорды результативности», - передает слова Килиана RMC Sport.

Напомним, что в прошлом году France Football отменил вручение индивидуальной награды из-за пандемии коронавирусной инфекции. По итогам минувшего года Левандовски получил приз футболисту года от УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Роберт Левандовски Килиан Мбаппе
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Комментарии (2)
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Snk6565
20 Октября 2021 в 13:17
Теперь гном потребует срочно продать французишку)))))))
Kar.k4rych
20 Октября 2021 в 12:55
Черепашка дело говорит.
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