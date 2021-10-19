Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 201 Комментарии
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» и «Боруссия» включились в гонку за форвардом «Фиорентины»

19 Октября 2021 • 10:43 Комментировать (2)

Сербский нападающий Душан Влахович, права на которого принадлежат «Фиорентине», пользуется огромным спросом на трансферном рынке. Как сообщается в твиттер-аккаунте Bayern & Germany, к спору за 21-летнего бомбардира присоединились гранды немецкой Бундеслиги.

В подписании Влаховича заинтересованы мюнхенская «Бавария», подыскивающая альтернативу Роберту Левандовски, и дортмундская «Боруссия», которая в скором будущем рискует лишиться Эрлинга Холанна.

Ранее о желании усилить состав Влаховичем заявили «Ньюкасл», туринский «Ювентус», каталонская «Барселона» и французский «ПСЖ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Душан Влахович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
19 Октября 2021 в 11:29
Влахович хороший форвард , но пока он не показал чего то такого за что можно за него прям в такую очередь выстраивать. Да рад был бы ему в Ювентусе ,но на данном этапе его карьеры сказать что-то больше о нем чем просто форвард хорошего уровня рано. Агент хорошо работает над раскруткой.
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Октября
10:43 · Германия. Бундеслига
«Бавария» и «Боруссия» включились в гонку за форвардом «Фиорентины» 2
10:37 · Германия. Бундеслига
Левандовски мог оказаться в АПЛ прошлым летом
18 Октября
16:43 · Германия. Бундеслига
​Нагельсманн не стремится работать за границей
15:45 · Германия. Бундеслига
​Игрок «Баварии» Эрнандес может оказаться в тюрьме через 10 дней 1
12:17 · Германия. Бундеслига
Киммих - о «Золотом мяче»: «Не считаю себя великим индивидуальным игроком»
11:30 · Германия. Бундеслига
Павар: «В обороне я лучше Хакими и Александер-Арнольда»
10:35 · Германия. Бундеслига
В «Байере» прокомментировали будущее Вирца, которым интересуется «Реал»
08:50 · Германия. Бундеслига
Левандовски высказался о разгроме «Байера»
08:21 · Германия. Бундеслига
Киммих – о победе 5:1 над «Байером»: «Игра была яркой»
17 Октября
23:28 · Германия. Бундеслига
Ещё один игрок сборной Франции пожаловался на критику в свой адрес 1
23:10 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» обратила своё внимание на украинского голкипера слухи
20:26 · Германия. Бундеслига
«Аугсбург» с «Арминией» не смогли определить сильнейшего
20:18 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн – о крупной победе над «Байером»: «Это было сильно»
18:22 · Германия. Бундеслига
«Бавария» уничтожила оборону «Байера» в матче за первое место 1
17:20 · Германия. Бундеслига
«Бавария» забила 4 гола за 7 минут в ворота «Байера» 1
Все новости
Рекомендуем