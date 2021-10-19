«Бавария» и «Боруссия» включились в гонку за форвардом «Фиорентины»

Сербский нападающий Душан Влахович, права на которого принадлежат «Фиорентине», пользуется огромным спросом на трансферном рынке. Как сообщается в твиттер-аккаунте Bayern & Germany, к спору за 21-летнего бомбардира присоединились гранды немецкой Бундеслиги.

В подписании Влаховича заинтересованы мюнхенская «Бавария», подыскивающая альтернативу Роберту Левандовски, и дортмундская «Боруссия», которая в скором будущем рискует лишиться Эрлинга Холанна.

Ранее о желании усилить состав Влаховичем заявили «Ньюкасл», туринский «Ювентус», каталонская «Барселона» и французский «ПСЖ».