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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски мог оказаться в АПЛ прошлым летом

19 Октября 2021 • 10:37 Комментировать

Центрфорвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски мог сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. По информации в твиттер-аккаунте Bayern & Germany, у польского голеадора был вариант продолжения карьеры на Туманном Альбионе.

Заинтересованность в услугах бомбардира проявлял лондонский «Челси». Стороны вели переговоры, однако сделка сорвалась из-за финансовых запросов немецкого гранда. «Бавария» хотела выручить с продажи 33-летнего игрока порядка 150 миллионов евро. Это требование отпугнуло «пенсионеров», которые в итоге подписали Ромелу Лукаку.

Ранее появилась информация о возможном уходе Левандовски в испанский гранд.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Роберт Левандовски
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