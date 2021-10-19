Левандовски мог оказаться в АПЛ прошлым летом

Центрфорвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски мог сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. По информации в твиттер-аккаунте Bayern & Germany, у польского голеадора был вариант продолжения карьеры на Туманном Альбионе.

Заинтересованность в услугах бомбардира проявлял лондонский «Челси». Стороны вели переговоры, однако сделка сорвалась из-за финансовых запросов немецкого гранда. «Бавария» хотела выручить с продажи 33-летнего игрока порядка 150 миллионов евро. Это требование отпугнуло «пенсионеров», которые в итоге подписали Ромелу Лукаку.

Ранее появилась информация о возможном уходе Левандовски в испанский гранд.