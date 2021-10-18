​Нагельсманн не стремится работать за границей

Рулевой «Баварии» Юлиан Нагельсманн не стремится оказаться в зарубежном клубе. Пока что 34-летний специалист работал исключительно в родной Германии.

«Я только начал отрабатывать пятилетний контракт с «Баварией». Я надеюсь провести здесь много лет, ведь я люблю этот клуб и этот город. Я надеюсь на успех и на ещё один пятилетний контракт.

Мне не нужно уезжать из Германии, потому что я доволен Бундеслигой и счастлив возглавлять крупнейший клуб страны. Если я не поработаю за границей, я все равно буду счастливым человеком», - высказался Нагельсманн для The Times.

В среду, 20 октября, «Бавария» проведёт гостевой матч Лиги чемпионов против «Бенфики».