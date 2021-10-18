​Игрок «Баварии» Эрнандес может оказаться в тюрьме через 10 дней

Люка Эрнандес добровольно прибыл в суд за день до его вызова. Об этом говорится в заявлении Высшего суда Мадрида. Сторона футболиста «Баварии» подала апелляцию, поэтому срок его помещения в тюрьму был сдвинут до 28 октября. Если в ближайшие десять дней апелляция не будет рассмотрена, либо её отклонят, Эрнандес отправится за решётку.

Напомним, что Люка Эрнандес нарушил запрет суда, приблизившись к своей девушке, которую он избил несколько лет назад. Пара с тех пор успела пожениться и провести вместе отпуск. Суд усмотрел со стороны Эрнандеса нарушение запрета, поэтому приговорил его к тюремному заключению на полгода.