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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Игрок «Баварии» Эрнандес может оказаться в тюрьме через 10 дней

18 Октября 2021 • 15:45 Комментировать (1)

Люка Эрнандес добровольно прибыл в суд за день до его вызова. Об этом говорится в заявлении Высшего суда Мадрида. Сторона футболиста «Баварии» подала апелляцию, поэтому срок его помещения в тюрьму был сдвинут до 28 октября. Если в ближайшие десять дней апелляция не будет рассмотрена, либо её отклонят, Эрнандес отправится за решётку.

Напомним, что Люка Эрнандес нарушил запрет суда, приблизившись к своей девушке, которую он избил несколько лет назад. Пара с тех пор успела пожениться и провести вместе отпуск. Суд усмотрел со стороны Эрнандеса нарушение запрета, поэтому приговорил его к тюремному заключению на полгода.  

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Бавария Люка Эрнандес
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Zenituwka
18 Октября 2021 в 16:52
Дибилизм))
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