Киммих - о «Золотом мяче»: «Не считаю себя великим индивидуальным игроком»

Хавбек сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих заявил, что не удивился своему непопаданию в список претендентов на «Золотой мяч». Ранее журнал France Football представил список из 30 номинантов на награду, среди них не оказалось фамилии немецкого полузащитника.

«Если честно, я даже не видел этого списка. Не удивлен тому, что меня не включили в число претендентов. Не считаю себя каким-то великим индивидуальным футболистом», - передает слова Йозуа издание Sport1.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Киммих провел восемь поединков, отметившись тремя голами и тремя ассистами.