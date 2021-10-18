Павар: «В обороне я лучше Хакими и Александер-Арнольда»

Французский защитник «Баварии» Бенжамен Павар отреагировал на критику в свой адрес со стороны болельщиков.

«Глядя на мой игровой стиль, вам может показаться, что он не такой привлекательный, как у Хакими или Александер-Арнольда. Но я уверен, что лучше их обоих в обороне. Если бы это не было так, я бы не играл в основе французской сборной.

Моё номинальное амплуа – центральный защитник. Так было прежде и останется. Именно на этой позиции ощущаю себя наиболее комфортно», - признался Бенжамен Павар в интервью Get French Football News.

Ранее игрок поделился реакцией на критику за свои последние выступления в составе «ле блё» в Лиге наций.