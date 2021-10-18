В «Байере» прокомментировали будущее Вирца, которым интересуется «Реал»

Перспективный полузащитник Флориан Вирц, который находится в сфере интересов мадридского «Реала», продолжит выступать за леверкузенский «Байер». Об этом рассказал спортивный директор «фармацевтов» Руди Фёллер.

«Мы подозревали, что Вирца ждет большое будущее, однако не думали о таком быстром прогрессе. Он совершил огромный прыжок в развитии и сейчас находится в хороших руках. У клуба прекрасные отношения с Флорианом и его семьей. Уверен, что он продолжит играть за «Байер» в следующем сезоне», - передает слова функционера Bild.

Контракт 18-летнего игрока с леверкузенцами рассчитан до лета 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро.