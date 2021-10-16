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Чемпионат Германии. Бундеслига

Один из лучших форвардов мира хочет перейти в «Реал»

16 Октября 2021 • 10:53 Комментировать (8)

Один из лучших центрфорвардов современности Роберт Левандовски задумался над уходом из мюнхенской «Баварии». 33-летнему бомбардиру интересен новый вызов, утверждает AS.

Согласно информации испанских журналистов, опытный голеадор хотел бы попробовать свои силы в Ла Лиге, а именно – в мадридском «Реале». Польский форвард намерен попросить руководство немецкого гранда о трансфере в «королевский» клуб.

Роберт выступает за «Баварию» на протяжении семи лет. Трудовой договор между сторонами рассчитан до конца июня 2023 года. Трансферная стоимость Левандовски оценивается в 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Роберт Левандовски
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Комментарии (8)
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Рейтинг комментариев
Роман Мамедов
16 Октября 2021 в 13:19
ставлю против аутсайдеров
Boris
16 Октября 2021 в 13:09
Ну, это никому уже не нужно сейчас. У Реала есть Бензема, который того же возраста и показывает отличный футбол. Если поляк сильно хочет сменить обстановку, то должен подсуетиться Ньюкасл. Там ему ЗП дадут приличную, плюс это возможность под конец карьеры поиграть в АПЛ, пусть и не в топ-клубе, но так же даже интереснее. Ну а для Ньюкасла это очевидно был бы тот самый гигантский шаг вперед как в игровом плане, так и в имиджевом. Только нужно сперва статусного тренера нанять.
ингерман
16 Октября 2021 в 12:20
ай тебе ж предлагали пару-тройку лец назад.. лучшее за 60 лямов надежный молодой таланц взять.. )))
Роман Мамедов
16 Октября 2021 в 13:10
привет деда держи лайк)))) продаю симки сотовой компании прибыль 1200 р в день сегодня косарь против зени ставлю
ингерман
16 Октября 2021 в 13:29
где лайк хороняка
Andi
16 Октября 2021 в 11:48
Нужно молодежь покупать а не пенсионеров.
Snk6565
16 Октября 2021 в 11:44
Самое то место доиграть карьеру
Артур Измаилов
16 Октября 2021 в 11:30
Сколько лет Реал интересовался им, а он никак не хотел покидать Бварию. А щас на старости лет в Реал потянуло? Спасибо, пусть катится к черту!
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