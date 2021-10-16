Один из лучших форвардов мира хочет перейти в «Реал»

Один из лучших центрфорвардов современности Роберт Левандовски задумался над уходом из мюнхенской «Баварии». 33-летнему бомбардиру интересен новый вызов, утверждает AS.

Согласно информации испанских журналистов, опытный голеадор хотел бы попробовать свои силы в Ла Лиге, а именно – в мадридском «Реале». Польский форвард намерен попросить руководство немецкого гранда о трансфере в «королевский» клуб.

Роберт выступает за «Баварию» на протяжении семи лет. Трудовой договор между сторонами рассчитан до конца июня 2023 года. Трансферная стоимость Левандовски оценивается в 60 миллионов евро.