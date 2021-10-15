Мальдини назвал своего фаворита на «Золотой мяч»

Экс-защитник «Милана» Паоло Мальдини, ныне занимающий пост технического директора «россонери», назвал своего фаворита на «Золотой мяч».

«Награду заслужил Роберт Левандовски. Этот футболист забил множество голов и побил кучу рекордов. В тройку лучших также включу Лионеля Месси и Карима Бензема.

Думаю, что «Золотой мяч» достанется Месси, но я бы отдал его Левандовски», - передает слова функционера газета Marca.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии 33-летний польский бомбардир провел семь поединков, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

В сезоне-2020/2021 Роберт забил 41 гол в 29 играх Бундеслиги.