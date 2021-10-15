Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 133 Комментарии
Чемпионат Германии. Бундеслига

Мальдини назвал своего фаворита на «Золотой мяч»

15 Октября 2021 • 13:11 Комментировать

Экс-защитник «Милана» Паоло Мальдини, ныне занимающий пост технического директора «россонери», назвал своего фаворита на «Золотой мяч».

«Награду заслужил Роберт Левандовски. Этот футболист забил множество голов и побил кучу рекордов. В тройку лучших также включу Лионеля Месси и Карима Бензема.

Думаю, что «Золотой мяч» достанется Месси, но я бы отдал его Левандовски», - передает слова функционера газета Marca.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии 33-летний польский бомбардир провел семь поединков, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

В сезоне-2020/2021 Роберт забил 41 гол в 29 играх Бундеслиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Паоло Мальдини Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
15.10  21:30 Хоффенхайм ... Кёльн 2.17 3.65 3.25
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Октября
13:11 · Германия. Бундеслига
Мальдини назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
09:37 · Германия. Бундеслига
Агент Левандовски не исключил трансфер нападающего в «Манчестер Сити»
09:29 · Англия. Премьер-лига
Холанн - очередная трансферная цель «Ньюкасла» 5
09:20 · Германия. Бундеслига
Защитник сборной Германии может перейти в «Реал»
14 Октября
19:56 · Германия. Бундеслига
​Холанн демонстрирует выдающуюся точность ударов (видео) видео
19:46 · Германия. Бундеслига
Стало известно, какие условия «ПСЖ» предложит Холанну 2 слухи
18:57 · Германия. Бундеслига
«Гройтер Фюрт» - «Бохум»: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии – 16 октября 2021
18:15 · Германия. Бундеслига
«Бавария» распрощается с Толиссо по итогам сезона
13:00 · Германия. Бундеслига
Лизаразю убеждает Комана остаться в «Баварии»
10:21 · Германия. Бундеслига
«Бавария» поборется за Холанна, если расстанется с Левандовски
00:19 · Германия. Бундеслига
Президент «Баварии»: «Мы не заинтересованы в Холанне, у нас есть Левандовски»
00:08 · Германия. Бундеслига
Румменигге: «Нагельсманн отлично справляется со своей работой»
13 Октября
17:59 · Германия. Бундеслига
Хуммельс – Холанну: «Не всегда трава в другом месте зеленее» 1
16:39 · Германия. Бундеслига
Люка Эрнандес рискует загреметь за решётку
14:57 · Англия. Премьер-лига
Зюле – цель «Ньюкасла» на трансферном рынке слухи
Все новости
Рекомендуем