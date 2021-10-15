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Чемпионат Германии. Бундеслига

Агент Левандовски не исключил трансфер нападающего в «Манчестер Сити»

15 Октября 2021 • 09:37 Комментировать

Опытный польский голеадор Роберт Левандовски может покинуть мюнхенскую «Баварию» по завершении нынешнего сезона. Об этом сообщается на страницах Bild.

Источник отмечает, что футбольный агент Пини Захави, представляющий интересы 33-летнего бомбардира, не исключает ухода своего клиента. По словам представителя игрока, Левандовски может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

Роберт защищает цвета мюнхенского коллектива с июля 2014 года. Его контракт рассчитан до завершения сезона-2022/2023.

В текущем розыгрыше Бундеслиги польский форвард забил семь голов в семи встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Роберт Левандовски Пини Захави
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