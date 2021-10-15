Агент Левандовски не исключил трансфер нападающего в «Манчестер Сити»

Опытный польский голеадор Роберт Левандовски может покинуть мюнхенскую «Баварию» по завершении нынешнего сезона. Об этом сообщается на страницах Bild.
Источник отмечает, что футбольный агент Пини Захави, представляющий интересы 33-летнего бомбардира, не исключает ухода своего клиента. По словам представителя игрока, Левандовски может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».
Роберт защищает цвета мюнхенского коллектива с июля 2014 года. Его контракт рассчитан до завершения сезона-2022/2023.
В текущем розыгрыше Бундеслиги польский форвард забил семь голов в семи встречах.