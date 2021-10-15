Защитник сборной Германии может перейти в «Реал»

Защитник сборной Германии Маттиас Гинтер, выступающий на клубном уровне за менхенгладбахскую «Боруссию», может перебраться в испанский чемпионат. Об этом рапортует Todofichajes.

В услугах 27-летнего игрока заинтересован мадридский «Реал». Трансферная стоимость Маттиаса составляет 27 миллионов евро. Однако сделка может быть бесплатной для «королевского» клуба, поскольку контракт Гинтера с гладбахцами рассчитан до середины следующего года.

Ранее ходили слухи о переходе защитника в мюнхенскую «Баварию», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Маттиас провел шесть поединков.