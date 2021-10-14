На страничке немецкой Бундеслиги в «Твиттере» было опубликовано видео с нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холанном. Футболист на видео поставил друг на друга три мяча на одиннадцатиметровой отметке. После этого Холанн поочерёдно наносил удар по каждому мячу и всякий раз попадал в левую «девятку», демонстрируя выдающуюся точность.

В сезоне 2021/2022 Эрлинг Холанн провёл за «Боруссию» 8 матчей. В них норвежский нападающий забил 11 голов и отдал 4 голевых паса на партнёров.

Следующим летом за подписание Эрлинга Холанна на трансферном рынке намечается ожесточённая борьба между топ-клубами Европы.