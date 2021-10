На страничке немецкой Бундеслиги в «Твиттере» было опубликовано видео с нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холанном. Футболист на видео поставил друг на друга три мяча на одиннадцатиметровой отметке. После этого Холанн поочерёдно наносил удар по каждому мячу и всякий раз попадал в левую «девятку», демонстрируя выдающуюся точность.

He does not miss...@ErlingHaaland is ridiculous! pic.twitter.com/1xspqH6VvA