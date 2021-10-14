«Бавария» поборется за Холанна, если расстанется с Левандовски

Мюнхенская «Бавария» еще может побороться за норвежского бомбардира Эрлинга Холанна, несмотря на недавнее заявление президента клуба о том, что скандинав не нужен команде.

По информации Bild, чемпион Германии может попытаться подписать за футболиста, если поляк Роберт Левандовски сменит клубную прописку. Отмечается, что переход Холанна обойдется мюнхенцам в 75 миллионов евро, которые прописаны в его договоре в качестве клаузулы. Кроме того, предусмотрены около 30-40 миллионов комиссионных, которые достанутся агенту Мино Райоле.

Ранее появилась информация об интересе к Эрлингу со стороны «Манчестер Сити». Английский клуб намерен провести переговоры по сделке в зимнее трансферное окно.