​Защитник «Баварии» Люка Эрнандес приговорён к шести месяцам лишения свободы

Футболист мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Люка Эрнандес приговорён к шестимесячному тюремному заключению.

Игрок проигнорировал нарушение запрета приближаться к своей нынешней супруге Амелии де ла Оса Лоренте. Соответствующая информация опубликована в пресс-релизе Высшего суда Мадрида. В феврале 2017 года он напал на свою девушку, и та попала в больницу с травмами.

По информации AS, футболист уже подал апелляцию на данное решение. Рассмотрение пройдёт 19 октября. Эрнандесу придётся лично присутствовать на процессе.

Решение суда основывается на том, что пара возвращалась из отпуска на одном самолёте.