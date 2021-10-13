Закария хочет стать игроком «Барселоны»

Хавбек Денис Закария, у которого истекает трудовой договор с менхенгладбахской «Боруссией», определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры.

Согласно информации Diario Sport, 24-летний швейцарский полузащитник намерен продолжить карьеру в испанском чемпионате. Закария рассчитывает подписать контракт с каталонской «Барселоной».

Ранее сообщалось об интересе к Денису со стороны «Ромы», однако игрока такой вариант не заинтересовал.

В текущем сезоне Бундеслиги швейцарец сыграл пять поединков, забил два мяча и сделал результативную передачу. Его стоимость оценивается в 27 миллионов евро.