Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 99 Комментарии
Чемпионат Германии. Бундеслига

Закария хочет стать игроком «Барселоны»

13 Октября 2021 • 13:51 Комментировать

Хавбек Денис Закария, у которого истекает трудовой договор с менхенгладбахской «Боруссией», определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры.

Согласно информации Diario Sport, 24-летний швейцарский полузащитник намерен продолжить карьеру в испанском чемпионате. Закария рассчитывает подписать контракт с каталонской «Барселоной».

Ранее сообщалось об интересе к Денису со стороны «Ромы», однако игрока такой вариант не заинтересовал.

В текущем сезоне Бундеслиги швейцарец сыграл пять поединков, забил два мяча и сделал результативную передачу. Его стоимость оценивается в 27 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Денис Закария
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Октября
13:51 · Германия. Бундеслига
Закария хочет стать игроком «Барселоны»
12:37 · Германия. Бундеслига
«Барселона» назвала трансферную цель на январь 3
11:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» запланировал переговоры по трансферу Холанна
11:22 · Германия. Бундеслига
Нюбель покинет «Баварию», если клуб продлит контракт с Нойером
10:16 · Германия. Бундеслига
Нойер подпишет новый контракт с «Баварией»
00:13 · Германия. Бундеслига
Левандовски: «Гвардиола научил меня смотреть на футбол по-другому» 1
12 Октября
21:57 · Германия. Бундеслига
Левандовски: Не думаю, что получится играть в дуэте с Холанном 1
13:54 · Германия. Бундеслига
​Несколько фондов готовы помочь «Барселоне» купить топ-игрока 2 слухи
11 Октября
14:39 · Россия. Премьер-лига
«Байер» снова хочет заполучить Азмуна, но уже бесплатно
10 Октября
16:49 · Германия. Бундеслига
В «Барселоне» не верят в подписание Холанна 4
16:00 · Германия. Бундеслига
Замена для Холанна: Адейеми может перейти в «Боруссию» слухи
13:55 · Германия. Бундеслига
«Бавария» следит за ситуацией в «Барселоне» 2 слухи
11:33 · Германия. Бундеслига
Гладбахская «Боруссия» нацелена сохранить двоих лидеров
09 Октября
09:39 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» мог купить Холанна за два миллиона евро 4
08 Октября
16:35 · Германия. Бундеслига
Холанн отказался от нового контракта с «Боруссией» 11
Все новости
Рекомендуем